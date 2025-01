Notizie.com - Nuovi attacchi hacker contro aziende italiane, le “firme” di NoName057 e Alixsec: “Una piccola vacanza per i siti web, ecco il dessert”

“Iweb italiani hanno fatto una”. E poi “Italia sotto attacco di. 18web didisattivati con successo”.Due cyber-congiunti hanno preso di mira in queste ore, ad appena un giorno di distanza dall’ultima azione, numerosi portali di istituzioni e società. A rivendicare glisui rispettivi canali Telegram sono stati il già noto collettivo filorussoed i filopalestinesi di, le “” di: “Unaper iweb,il” (CANVA FOTO/TELEGRAM FOTO) – Notizie.comCome già accaduto ieri, l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn) ha avvisato i soggetti colpiti, supportandoli per il ripristino dei portali. Gliregistrati sono sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service) ed hanno provocato disagi ed interruzioni temporanee dei servizi offerti daiweb.