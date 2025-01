Spazionapoli.it - “Non si possono spendere quei soldi”, assist al Napoli: la Roma si tira fuori

Calcio – Ultimissime di mercato sull’obiettivo inseguito dagli azzurri e dalla: c’è l’annuncio ufficialeA pochissimi minuti dall’inizio della partita-Verona, valida per la 20a giornata di Serie A, arriva un annuncio che potrebbe spianare la strada a Manna e Antonio Conte. Infatti, lasi sarebbe praticamentetadal duello a distanza con gli azzurri per uno dei giocatori migliori del campionato italiano.Non è un mistero che Davide Frattesi piaccia alla, dov’è cresciuto nelle giovanili. Ma il centrocampista dell’Inter è anche finito nel mirino di Giovanni Manna e del mister, che gli potrebbero cucire il ruolo da mezzala, più o meno con le stesse caratteristiche richieste da Simone Inzaghi.Frattesi-, Ranieri chiude: “Troppi”Prima di Bologna-al Dall’Ara, Claudio Ranieri è stato molto sincero con i giornalisti di Sky Sport e ha commentato il momento e le voci di mercato sul conto di Davide Frattesi:“Nulla di definito, ma ovviamente non situtti”Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che piace a(LaPresse) SpazioIn effetti, l’Inter avrebbe fissato il prezzo della cessione del ragazzo a circa 45 milioni di euro.