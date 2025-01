Oasport.it - NFL 2025, Houston Texans e Baltimore Ravens avanzano senza problemi nel Wild Card Round

Hanno preso il via ufficialmente i Play-offs NFL. Come tradizione si è partiti con il Supere, nello specifico, due delle prime tre partite della AFC. Le emozioni sono state ridotte al minimo, dato chehanno dominato, rispettivamente, Los Angeles Chargers e Pittsburgh Steelers. Andiamo, quindi, come sono andate le cose nella nottata italiana.-PITTSBURGH STEELERS 28-14L’inizio deiè impressionante. Subito 7-0 con la meta su ricezione di Bateman da 15 yds su lancio di Lamar Jackson. Il dominio prosegue nel secondo periodo con Derrick Henry che corre per 8 yds per il 14-0, quindi Lamar Jackson trova Hill per 5 yds per il 21-0 con il quale si va al riposo. Gli Steelers provano a tornare in partira con la meta di Jefferson da 30 yds su lancio di Russell Wilson, ma di nuovo Henry corre in meta per 44 yds per il 28-7 che chiude i conti.