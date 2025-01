Anteprima24.it - Napoli-Verona, formazioni ufficiali: Conte si affida a Neres e Lukaku

Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A Enilive. I partenopei sono chiamati a rispondere all’Inter, vittoriosa contro il Venezia nel pomeriggio, e hanno l’occasione di allungare sull’Atalanta. Per farlo, però, dovranno superare gli scaligeri, che all’andata inflissero un sonoro 3-0 alla squadra di Antonio.Ilsi schiera con un classico 4-3-3, puntando su una formazione che combina solidità difensiva e qualità offensiva. In porta c’è Alex Meret, protetto da una linea a quattro composta da capitan Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo, McTominay, Lobotka e Anguissa formano un reparto fisico e dinamico. In attacco, Romeluguiderà la linea offensiva, affiancato da Politano e, pronti a creare scompiglio sulle fasce.