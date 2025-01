Ilnapolista.it - Napoli-Verona: formazioni confermate, tridente con Politano Neres e Lukaku

Leggi su Ilnapolista.it

ufficiali. Ildi Conte scende in campo contro ildi Zanetti nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. Casualmente la prima giornata di ritorno coincide con la prima giornata del girone d’andata, quando il– sembra una vita fa calcisticamente parlando – perse rovinosamente per 3-0 al Bentegodi all’esordio di Conte sulla panchina azzurra. Quasi come se fosse un ultimo funesto strascico della stagione scorsa. Poi tutto è cambiato (grazie anche ad un’accelerata sul mercato importante). Questa sera Conte ha addirittura la chance di allungare al primo posto., leufficiali del matchDi seguito le scelte ufficiali di Conte e Zanetti:(4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay;