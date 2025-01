Terzotemponapoli.com - Napoli – Verona e gli incroci di mercato

è il match delle 20.45 che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona. Nelle fila degli scaligeri saranno presenti calciatori che interessano alla squadra di Conte o sono già ad un passo dalla casacca azzurra. Ilnell’immediato è interessato a Danilo per la difesa. Il calciatore in forza alla Juventus ed ex capitano della formazione di Thiago Motta, si starebbe liberando dai bianconeri. Vicino per lui, almeno a quanto pare, l’arrivo agli ordini di Antonio Conte. Tuttavia per la prossima stagione gli azzurri hanno messo nel mirino due calciatori della squadra veneta. I duo oggetto delle attenzioni dei partenopei saranno in campo al Maradona stasera. Nell’edizione odierna ne parla Tuttosport., interessano Coppola e GhilardiSecondo Tuttosport, ilavrebbe messo nel mirino due difensori del: “In avanti Suslov agirà a supporto di Sarr e Tengstedt mentre la difesa sarà composta da Dawidowicz, Coppola e Ghilardi.