Puntomagazine.it - Napoli litiga con la madre e si barrica in casa

. Dopo un’ora di negoziati i Carabinieri riescono a farlo desistere. Aveva minacciato di uccidere tutti. Inanche la compagnaSono le 12 e i carabinieri della compagnia di Poggioreale intervengono a via Nuova Poggioreale per una segnalazione di lite in famiglia.Al 112 la richiesta di aiuto da parte di una persona rimasta anonima racconta di un uomo che stando violentemente con la propriaanziana.I carabinieri arrivano davanti all’appartamento segnalato, ma nessuno risponde al campanello. È necessario l’intervento dei vigili del fuoco e, proprio quando il flex sta forzando la porta d’ingresso, si sentono le grida di un uomo che provengono dall’interno dell’abitazione. Minaccia di uccidere tutti. Lui ha 45 anni e inci sono la propriache di anni ne ha 76 e la compagna.