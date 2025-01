Spazionapoli.it - Napoli, la decisione definitiva su Skriniar: è stato comunicato al PSG

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Ultimissime – Gli azzurri hannola lorosu Milan, nell’ottica dell’operazione che porterà Kvaratskhelia al PSG Sull’argomento il ds Manna èchiaro. L’ipotesi paventata dai transalpini di girare in prestito il difensore(29) – che Conte conosce bene dai tempi dell’Inter con cui ha vinto anche il 19esi-mo scudetto – all’ombra del Vesuvio per ammortizzare l’investimento è stata congelata dal Napo-.li. Certamente non rientra nell’operazione per la vendita di Kva-ra. Il club azzurro insomma è disposto a cedere il georgiano in questa sessione di mercato soltanto facendo una plusvalenza monetaria. Al massimo si potrà trattare sul costo del cartellino,ma l’impressione è che DeLa nonscenda al di sotto dei 75 milioni. All’inizio della prossima settima-na, tra lunedì e mercoledì al mas-simo, è in programma l’incontro decisivo.