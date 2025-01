Noinotizie.it - Monopoli: caffè filosofici Oggi riparte la rassegna

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Dopo il successo degli anni scorsi torna il consueto appuntamento con la filosofia. Da domenica 12 gennaio alla Biblioteca Rendella, alle 17,30la. Organizzati in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione di Bari, gli appuntamenti gratuiti e a ingresso libero, si affiancano alla stagione teatrale 2024/25 del Teatro Mariella diintitolata ‘Non c’è tempo’ promossa e organizzata da Ubuntu non solo teatro aps ets con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune diin collaborazione con Apad Onlus Biottega benefit, Donne in corriera e Sentieri armonici.Cinque gli incontri, quest’anno anche letterari, per conversazioni costruttive su diversi temi della società moderna con filosofi, scrittori, giornalisti per imparare ad essere sempre disponibili per una nuova verità, e porre domande senza paura di esporsi in una dimensione in cui si sta con gli altri in un rapporto di piacevole condivisione.