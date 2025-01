Ilgiorno.it - Mobilità sostenibile. Il piano di Bareggio: "Rilanciamo la bici"

Promuovere laalternativa all’uso delle auto. L’amministrazione bareggese, che ha intenzione di valorizzare la rete ciclabile esistente, ha deliberato la partecipazione al bando "in Comune" promosso del Ministero dello sport rivolto a tutti i Comuni con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano laciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo.parteciperà con il progetto “verde: percorsi ciclabili per un territorio più sicuro e accessibile”, che prevede un investimento di 70mila euro. Il progetto è articolato su tre tipi di intervento. Il primo, che punta alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche del territorio, riguarda l’incentivazione dellaciclabile e l’utilizzo dellacletta come mezzo di trasporto attraverso l’implementazione di un sistema di cartellonistica e il potenziamento della visibilità di tre percorsi naturalistici all’interno del Comune diche, pur essendo distinti, sono interconnessi tra loro, creando una rete di sentieri facilmente percorribili.