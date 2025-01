Movieplayer.it - Mina Settembre 3: la trama e il cast della prima puntata, domenica 12 gennaio su Rai 1

3 debutta stasera su Rai 1, inserata, con unache vedrà un matrimonio frettoloso e l'entrata in scena di una nuova assistente sociale: cosa succederà nell'appuntamento del 12. L'attesa, durata un anno, è finita per tutti i fan di Serena Rossi efiction di cui è protagonista: stasera su Rai 1 alle 21:30 andrà in onda ladi3. Un nuovo ciclo di appuntamenti che trascinerà l'assistente sociale nata dalla penna di Maurizio De Giovanni in molteplici avventure, a cominciare dal nuovo matrimonio.: le anticipazioni di122025 Il primo episodionuova stagione si intitola La tentazione del passato e ci riporta nella vita di, che è cambiata radicalmente dopo la perditamadre. Ci sono state .