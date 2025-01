Superguidatv.it - “Mina Settembre 3”, intervista esclusiva a Chiara Russo: “Fiore sarà al centro di un triangolo amoroso. Con Serena Rossi è nato un rapporto speciale. Mi è dispiaciuto abbandonare Il Paradiso delle Signore”

Leggi su Superguidatv.it

Da domenica 12 gennaio torna su Raiuno in prima serata “”. Nella terza stagione, vedremoalle prese con le dinamiche familiari, il matrimonio con Domenico e l’adozione di Viola. A darle aiuto sul lavoro arriverà però, la nuova assistente sociale interpretata daNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto inl’attrice che ci ha anticipato qualcosa sul suo personaggio: “è una giovane donna in cerca di se stessa. Impara a fare l’assistente sociale grazie all’aiuto die avrà dei guai a livellocerca di inserirsi in un contesto che è avviato e pendere dalle sue labbra”. Un personaggio che quasi le somiglia, ha rivelato la: “La parola che mi viene in mente è ricerca. E’ quello che cerco di fare io ed è uno dei miei obiettivi”.