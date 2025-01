Metropolitanmagazine.it - Mickey 17 di Bong Joon Ho sarà presentato in anteprima al Festival del cinema di Berlino

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Secondo quanto appreso da Variety, l’attesissimo film di fantascienza diHo,17, con Robert Pattinson, verràininternazionale aldeldi. Il film segna il primo impegno da regista didai tempi di “Parasite”, che vinse la Palma d’oro a Cannes e fece la storia degli Oscar, diventando il primo film in lingua straniera a vincere l’Oscar come miglior film. “17” debutterà neisudcoreani il 28 febbraio e uscirà a livello mondiale una settimana dopo, distribuito dalla Warner Bros. Potrebbe anche esserci una première del film in Corea del Sud programmata prima della Berlinale.Basato sul romanzo del 2022 “7” di Edward Ashton, il thriller fantascientifico vede Pattinson nei panni di un dipendente “sacrificabile” di nomeBarnes.