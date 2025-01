Liberoquotidiano.it - "Mi sono bagnata": clamorosa gaffe di Donatella Rettore, Marco Liorni di sasso e pubblico impazzito

Inizia ufficialmente la nuova edizione di Ora o mai più, condottosu Rai 1 il sabato sera. E nel corso della puntata, uno dei momenti più chiacchierati, soprattutto sui social, ha visto Matteo Amantia dei SugarFree esibirsi su un classico di Alex Britti. La performance, però, è stata oscurata per un attimo da una battuta inaspettata di, che ha spiazzato tutti con il suo commento: "Canzone meravigliosa. Mi è arrivato un colpo nella pancia. Mi". Parole ambigue che hanno ovviamente lasciato ildi stucco. Ancheappariva colto alla sprovvista, ma in ogni caso ha cercato di mantenere il controllo della situazione con una risposta diplomatica: "Fa molto caldo qui". Tuttavia, il momento di imbarazzo è stato evidente, e molti spettatori sichiesti come sarebbe stato affrontato un simile episodio con Amadeus alla conduzione.