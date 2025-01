Ilrestodelcarlino.it - Metalmeccanici, è sciopero. Braccia incrociate e presidio. Martedì stop per otto ore

Migliaia di lavoratori, per 439 aziende metalmeccaniche, incroceranno leperoreper loproclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil della provincia di Ravenna. Nella stessa giornata è in programma anche undalle 10, davanti alla sede di Confindustria Romagna in via Barbiani 10 a Ravenna. La decisione delloè stata presa in seguito alla rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei. È inoltre stato disposto il blocco di straordinario e flessibilità. "Dopo sei mesi di confronto – si legge in una nota sindacale – la trattativa si è interrotta per la responsabilità di Federmeccanica e Assistal che hanno respinto buona parte delle richieste contenute nella piattaforma presentata dai sindacati. Ora è necessario riconquistare il tavolo della trattativa e la mobilitazione per il rinnovo del contratto collettivo.