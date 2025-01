Oasport.it - Meillard davanti nella prima manche del gigante di Adelboden, Odermatt non brilla. Si rivede Della Vite

Loiccomanda ildidopo la: lo svizzero è stato il più veloce con il pettorale n.1 in condizioni stupende sul pendio svizzero, con ottima visibilità e il sole che. L’elvetico non si è preso rischi eccessivi, è stato sempre accorto e preciso e ha avuto ragione, facendo segnare il crono di 1’15?15.Dietro a lui ci sono Henrik Kristoffersen e Marco: il norvegese ha sciato complessivamente bene con qualche tratto migliore e qualche tratto peggiore, ma comunque arrivando a soli 27 centesimi di ritardo per. Diversa invece ladiche è stata piuttosto negativa per i suoi standard, meno sicuro del solito, ma sul muro ha ingranato le marce alte e ha recuperato più di quattro decimi sul connazionale, arrivando al traguardo con soli 34 centesimi di ritardo.