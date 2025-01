Formiche.net - Medio Oriente. Anche Trump vuole il cessate il fuoco

Leggi su Formiche.net

L’inviato speciale per ildi Donald, Steve Witkoff, è arrivato sabato in Israele dopo aver incontrato alti funzionari del Qatar a Doha, nell’ambito di un ultimo tentativo americano per uniltra Israele e Hamas prima dell’insediamento del presidente eletto il 20 gennaio. La missione di Witkoff, uomo d’affari e fedelissimoiano, è stata coordinatacon l’amministrazione Biden, segnando un momento di rara continuità tra le due amministrazioni statunitensi sul dossierrientale. D’altronde, l’obiettivo è comune: fermare una guerra, da tempo troppo pesante per essere sostenuta da Washington.ha in più occasioni ribadito la necessità di un accordo immediato per la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, avvertendo che se questo non avverrà prima del suo insediamento ci sarà “l’inferno da pagare”.