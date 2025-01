Feedpress.me - Matteo Messina Denaro padrino e narcisista, in un libro il 'Diario' segreto del boss

Tredici anni della latitanza diraccontati da lui stesso, in due quaderni rilegati e abbelliti con foto di riproduzioni di quadri di Vincent Van Gogh, destinati a 'parlare' a distanza con la figlia Lorenza Alagna, che quel padre capomafia criminale non ha mai voluto incontrare, se non quando la sua fine, era ormai imminente, in carcere, dopo la cattura. Il viaggio nelle 'memorie'.