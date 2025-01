Ilgiornaledigitale.it - Manamauri Energy by Ebimotors in nona piazza alla 24h di Dubai

Si chiude con un positivo ed incoraggiante nono posto la 24h diperby. Una gara tiratissima, condotta in maniera regolare dal team che ha saputo battere anche la sfortuna. Il fine settimana dinon era partito nel migliore di modi per la defaillance di Cosimo Papi. Il pilota toscano non ha potuto prendere parteprove edgara per problemi di salute. Il team non si è perso di morale, ad accompagnare in pista Fabrizio Broggi, Sergiu Nicolae e Sabino De Castro si è aggiunto all’ultimo istante l’esperto driver svizzero Patric Niederhauser. L’elvetico si è dimostrato subito all’altezza ed ha preso immediatamente confidenza con la potentissima Porsche 911 GT3 R numero 1. Altra nota di merito è il positivo ritorno alle corse di Fabrizio Broggi che ha saputo dimostrare a suon di parziali di non aver perso lo smalto.