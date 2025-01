Liberoquotidiano.it - Macchiettismo, occhio strizzato agli "antifa" e sfondoni: il "Duce" Marinelli bocciato

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ve lo ricordate il vecchio spot della Telefunken? «Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra-vivaci». Ecco, la fiction “M. Il figlio del secolo” dà un po' questa impressione: di volerci stupire con effetti speciali. Solo che, a conti fatti, non è che ci riesca proprio bene. Non sempre, in ogni caso. Quando si guarda un film o una serie che ricostruiscono la vita di un personaggio storico, la prima tentazione è quella di andare a cercare gli errori e le forzature. Che anche in questo caso non mancano, ma si tratta di una fiction ricavata da un romanzo, quindi diciamo che tutto sommato ci può stare. Nessuno, onestamente, si aspettava una totale fedeltà ai fatti. Il problema, insomma, non è questo. Il problema vero, per cui nel complesso le prime due puntate non convincono, è la tendenza, in tutta l'opera, a una deriva macchiettistica che si alterna a momenti di violenza brutale.