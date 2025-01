Secoloditalia.it - Lotta al Fentanyl, l’Italia fa sistema: corsi sulle nuove droghe nella formazione dei sanitari

Leggi su Secoloditalia.it

Sono sempre di più le misure attuate dal governo sul tema delle, con particolare attenzione ale alle sostanze sintetiche. Frase simbolo dell’impegno messo in campo è quella del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano: «Secondo suggestioni post-sessantottine, libertà significa fare tutto quello che si vuole. Secondo un’idea di libertà su cui si fonda il nostro ordinamento, la libertà è anzitutto porsi nelle condizioni di esercitare fino in fondo la propria responsabilità». Contrasto alla produzione e sensibilizzazione sono i punti cardine, ai quali ruotano intorno le numerose iniziative poste in atto. Grazie ad un impegno unitario, ilin Italia non è causa di gravi danni, ma la minaccia deve ancora essere debellata. Giocare d’anticipo è necessario per impedire che una strage silenziosa possa colpire anche il nostro Paese.