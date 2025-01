Lettera43.it - Los Angeles continua a bruciare, il bilancio dei morti sale a 16

Leggi su Lettera43.it

Ildelle vittime degli incendi di Losè salito a 16. Lo ha annunciato il medico legale della contea, spiegando che 11 corpi sono stati trovati nell’area di Eaton, vicino alla città di Altadena, e cinque nel quartiere di lusso di Pacific Palisades. Secondo le autorità questo è il rogo più preoccupante, «un mostro a più teste con possibilità di crescita in diverse direzioni», data la folta vegetazione della zona. Al momento, è contenuto solo all’11 per cento. La tregua dei venti di Santa Ana è infatti durata poco e un nuovo fronte di raffiche da 80 chilometri all’ora è tornato a soffiare su parte delle contee di Lose Ventura. Sono oltre 153 mila i cittadini di Losche hanno ricevuto un ordine di evacuazione.LEGGI ANCHE: Oscar 2025, posticipate le nomination a causa degli incendi a LosI ricchi assoldano compagnie private di vigili del fuocoMolti dei ricchi che possiedono proprietà a Palisades hanno iniziato ad assoldare compagnie private di vigili del fuoco per cercare di salvare le loro ville.