Los Angeles brucia in campo anche i vip | Harry e Meghan donano pasti e conforto | villa di famiglia aperta ai senzatetto

Losin fiamme continua a mietere vittime: gli incendi hanno colpitoHollywood. L’intervento di.Losdivampa. Il bilancio degli incendi è sempre più gravoso: 16 vittime e 150 persone evacuate o a rischio evacuazione. Una situazione drammatica che sembra aver colpito al cuore tutta l’America. Biden era atteso in Italia nei giorni scorsi, ma ha scelto di rimandare il viaggio istituzionale per via della condizione negli USA.(foto: Ansa) cityrumors.itIntanto Trump si prepara all’insediamento, ma le condizioni – fuori dalla Casa Bianca – sono piuttosto allarmanti. Le operazioni di soccorso sono nella fase centrale e si sta cercando di mettere ordine fra crolli e picchi di incendio che hanno colpito diverse zone, mettendo a rischiola patria del cinema internazionale: Hollywood sta perdendo i pezzi, nel vero senso della parola.