Lanazione.it - "LOccasione" in carriera. Ex studenti fuori sede uniti dalla grande musica

Si sono distinti al Rock Contest Arturo Pratelli aggiudicandosi il Premio della Critica come miglior testo. Questa band si chiama ’’ e mette insieme cantautorato, folk e accenni prog. Ne parliamo con il chitarrista Mario Tortoriello. "nasce tredici anni fa dall’incontro del tutto casuale tra ex. Abbiamo avvertito l’esigenza di scrivere qualcosa di nostro e non ci siamo più fermati. La band è composta da sette elementi: Domenico Petrilli (voce), Mario Tortoriello (chitarra acustica e seconda voce), Riccardo Fratarcangeli (chitarra elettrica), Filippo Turillazzi (basso), Niccolò Maggi (batteria), Biagio Mazzafera (tromba), Andrea Frosolini (violino)". Si può delimitare in un generele il vostro percorso? "Ci stiamo ancora orientando. Ci piace sperimentare e far coesistere più generi nello stesso brano.