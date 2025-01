Inter-news.it - LIVE Venezia-Inter 0-0: inizia la partita allo Stadio Penzo

è lavalida per la ventesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca“Pier Luigi” di0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP15.01LA14.59 Un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio, per commemorare la scomparsa di Fabio Cudicini, storico portiere di Milan e Roma.14.57 Squadre in campo al, ora inno della Serie A e poi si partirà ufficialmente con.14.46 Un cambio dell’ultimo minuto nel: non ci sarà Altare in difesa, bensì Sagrado.14.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio dellatravalida per la ventesima giornata di Serie A.