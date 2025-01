Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: si riparte alle 13.40 con i 1500 femminili di Francesca Lollobrigida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:23 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta dell’ultima giornata degliallround di. Tutto pronto ad Heerenveen (Olanda) per le ultime prove che assegneranno le medaglie.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della terza ed ultima giornata degliallround di. Due le prove che attendono i pattinatori quest’oggi sul ghiaccio della Thialf Arena di Heerenveen (Olanda), ovvero imetri e le lunghe distanze sia in campo maschile che in campo femminile.Per quel che riguarda la kermesse degli uomini Davide Ghiotto prova una difficile rimonta. L’azzurro è settimo a margine delle gare dei 500 e 5000 metri, e dovrà difendersi suiper poi sprigionare la sua resistenza e la sua classe nella prova regina dei 10000.