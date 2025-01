Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: duello Lollobrigida-Wiklund per il podio, rimonta ardua per Ghiotto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:06 Circa 25 minuti di attesa prima dell’inizio dei 5000 metri femminili. A tra poco!15:03 LA TOP 5 AD UNA PROVA DAL TERMINE DELL’ALLROUND MASCHILE1-Pedar Kongshaug (NOR)2-Sander Eitrem (NOR) +5.023-Min-Seok Kim (HUN) +43.604-Daniele Di Stefano (ITA) +48.665-Beau Snellik (NED) +48.7810-Andrea Giovannini (ITA) +1:16.6012-Davide(ITA) 1:28.3015:00 Spallata terrificante dei norvegesi, che ottengono le prime due posizioni sui 1500 metri. 1:44.01 e vittoria per Kongshaug, che rifila 26 centesimi al connazionale Eitrem. Quest’ultimo è il chiaro favorito per la vittoria finale. Si mette male per, dodicesimo e con un ritardo sensibile rispetto a coloro che occupano le posizioni da. Bene invece Di Stefano, che è attualmente quarto.