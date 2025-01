Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2025 in DIRETTA: Brignone vicina al podio, quarta una irreale Vonn! Fuori Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASOFIAANCORA: ERA DAVANTI AALL’ULTIMO INTERMEDIOLADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.3012.25 I pettorali delle prossime italiane: 41 Vicky Bernardi, 44 Nicol Delago, 45 Nadia Delago, 51 Sara Thaler.12.24 Diciamolo sottovoce, ma potrebbe esserci ilper Federica.12.23 Tanti errori oggi per Malorie Blanc, comunque nona a 1.80.Il talento di questa ragazza è spropositato.12.22 Blanc è dietro di 0.66 al secondo intermedio, poi sbaglia alla Eisfall.12.21 Non incide l’austriaca Nina Ortlieb, appena 28ma a 4.57. Adesso si trema ancora con la giovane svizzera Malorie Blanc, seconda ieri in discesa. Ma la sua specialità preferita è il, dove ha già vinto in Coppa Europa e ai Mondiali juniores.