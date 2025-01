Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2025 in DIRETTA: Meillard al comando, tra poco gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG DI ST. ANTON DALLE 11.1510.46: Lavori sulla pista per ripristinare la porta abbattuta da Brennsteiner10.44: caduta senza conseguenze nelle prime porte per l’austriaco Brennsteiner che tocca con lo scarpone e va per la tangente. Ora De Aliprandini10.43: Qualche sbavatura qua e là per l’austriaco schwarz ma anche qualche tratto interessante: è ottavo a 1?34. Ora Brennsteiner10.42: Schwarz all’intermedio ha 95 centesimi di ritardo10.41: Parte centrale di pista magistrale per il norvegese Steen Olsen che poi piazza una frenata troppo brusca prima dell’ingresso sul muro ed è quinto a 1?06. Ora Schwarz10.41: 54 centesimi di ritardo per Steen Olsen all’intermedio10.40: Non riesce a recuperare lo sloveno Kranjec nel finale.