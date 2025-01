Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio Slam dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:39 Con un pizzico di tremore Badosa chiude 6-3 7-6 il suo primo turno. Tra poco meno di 20spaziodi Matteo.08:50 L’iberica piazza una serie di 5 game di fila e dall’1-3 conquista il primo set. Alla conclusione di Badosa-Wang Matteoscenderà in campo per sfidare il francese Ugo.08:11 Sta per iniziare la sfida tra la spagnola Badosa e la cinese Wang al termine della quale toccherà al qualificato italiano.7.39 E’ terminato il match tra Nishikori e Monteiro. Tra poco Badosa-Wang, poi l’azzurro.7.15 Buongiorno amici di OA Sport. E’ ancora in corso il match tra Nishikori e Monteiro. A seguire Badosa-Wang e, infine,. Dunque programma in ritardo, nonostante la John Cain Arena sia un campo coperto.