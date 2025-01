Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez 3-6, 0-3 Australian Open 2025 in DIRETTA: medical time-out per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAsi stende a terra con il fisioterapista che gli sta facendo un massaggio nella zona della gabbia toracica. L’intervento del fisio ci permette di scartare l’ipotesi di un’influenza perche, per il momento, non ha ricevuto alcun medicinaleLa sensazione è chepotrebbe avere problemi intercostali che complicano anche leggermente la respirazione. Giocare con questi problemi è molto complicato, specialmente in un match al meglio dei 5 set.In attesa del fisioterapistasi è tolto il cappellino e si è portato il volto tra le mani. Azzurro che tossisce molto in questo momento.chiede l’intervento del fisioterapista.continua a toccarsi lo sterno ed appare sofferente in volto come se avesse qualche dolore intercostale.