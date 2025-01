Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nelle moto Sanders allunga, davanti Moraes tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:32 CAMION – Ales Loprais prende saldamente il comando delle operazioni. Il ceco, in difficoltàultime tappe, è passato in testa al rilevamento 183 con un margine di +5:08 rispetto a Macik. Il pilota è inoltre l’unico ad essere già arrivato al passaggio 255 quando mancano ancora tre rilevamenti alla conclusione della corsa11.31– Siamo ormai al termine. Al passaggio del km 373 semprein vetta con 3:59 su Schareina, quindi terzo Quintanilla a 4:31. Quarto Benavides a 6:00, mentre è quinto Cornejo Florimo a 7:03.11.30si avvicina sempre di più alla vittoria: il brasiliano ècon il crono di 3:44:55 ai 357 km e un vantaggio davvero sostanzioso su Gastaldi che è a 12’26”. Al momento rientrerebbe anche nella top 10 della classifica generale il rider della Toyota.