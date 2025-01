Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 22-25, le Pantere recuperano dopo una falsa partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.58diche si è trovata sotto 6-0, poi ha rimontato in un attimo ed è stata più precisa nelle fasi finali del set.22-25 PRIMO SET! Sbaglia Adrianouno scambio lungo.22-24 In rete il servizio di Lubian.21-24 Piani sbaglia nettamente la battuta: tre set point.21-23 C’è mani-out per Piani.20-23 Fast perfetta di Lubian.20-22 Errore al servizio.19-22 Ottima fase di cambio palla per.19-21 Stavolta Cese mette l’ascensore per attaccare in diagonale.18-21 Lubian sbarra la strada a Cese!18-20 Regalo di Strubbe che sbaglia l’attacco dal centro.18-19 Ancora Gabi: primo vantaggio.18-18 C’è tocco sull’attacco di Gabi.18-17 Cese ancora contro alle mani del muro: ha ragione lei.