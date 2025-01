Calciomercato.it - L’Inter non brilla ma ritorna al successo: Darmian regola il Venezia

Grazie alla rete del suo difensore i nerazzurri riescono a conquistare tre punti molto preziosi: il resoconto dell’incontroAl termine di una gara particolarmente vibrante con fulminei colpi di scena da una parte e dall’altra, l‘Inter riesce ad archiviare positivamente la praticasfruttando al massimo il gol siglato danella prima frazione di gioco. Risposta importante da parte della compagine di Inzaghi che, pur soffrendo in alcuni tratti della gara, conducono in porto una gara molto importante nell’economia della stagione, rispondendo subito alla sconfitta contro il Milan in Supercoppa.nonmaalil(LaPresse) – Calciomercato.itDopo lo squillo al quinto minuto di gioco di Nicolussi Caviglia e all’occasione sciupata da Taremi, è dell’acuto che di fatto indirizza la gara: al 16? Stankovic fa quel che può sulla conclusione di Lautaro Martinez ma non può nulla suche a tu per tu con l’estremo difensore avversario non sbaglia e fa 0-1.