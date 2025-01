Dilei.it - Letizia di Spagna, la maxi gonna blu che solo lei sa indossare così

diha dimostrato che modernità e tradizione possono coesistere senza scadere nella prevedibilità. Al recentissimo evento col Corpo Diplomatico, ospitato nel Palazzo Reale di Madrid, la regina ha messo in mostra un approccio personale e distintivo allo stile indossando un abbinamento che è un classico senza tempo:e camicia.In un panorama reale spesso legato a formalismi e rigidi protocolli,si distingue anche per come ogni sua apparizione diventi un laboratorio di stile. Oltre che il ruolo, sono anche gli outfit a catalizzare l’attenzione di media e pubblico, trasformando ogni uscita pubblica in un’analisi dettagliata del suo guardaroba. Con uno stile che è dichiarazione e gesto, quella spagnola rappresenta una monarchia che, per restare rilevante, ha capito l’importanza di parlare attraverso il dettaglio.