Le auto alluvionate Fondi dalle donazioni | Circa 150 i veicoli colpiti

Un bando per darea chi ha perso l’nell’alluvione. Il Comune lo ha annunciato venerdì pomeriggio nel corso di una commissione consiliare incentrata sugli interventi messi in campo dopo il disastro del maggio 2023: mancano ancora i dettagli, ma la fonte di finanziamento sono lefatte dai privati, in passato già utilizzate per aiutare coloro che sono statiin maniera più dura dall’emergenza. L’assessore alla Protezione civile Gianandrea Baroncini ha spiegato che il fondoal 17 dicembre scorso ammontava a 7 milioni e 985mila euro in totale, di cui5 milioni e 800mila euro già distribuiti o impegnati. "Rimangono a disposizione 2 milioni e 177mila euro – ha detto – e siamo intenzionati a utilizzarne sicuramente una parte con un ’bando’ che sarà di imminente emanazione e che andrà ad aumentare e integrare il contributo già messo a disposizione dalla Regione per lemobili.