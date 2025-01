Bergamonews.it - Lavori di manutenzione: il casello di Dalmine chiude per quattro notti

Leggi su Bergamonews.it

Autostrade per l’Italia ha annunciato che ildirà perper consentiredidella stazione.Il traffico sarà fermo in entrata in entrambe le direzioni sull’autostrada A4 Milano-Brescia mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 gennaio dalle 21 alle 5.Resterà possibile l’uscita. Per l’entrata, in alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bergamo o di Capriate.Negli scorsi mesi ilè stato oggetto didi ampliamento con la posa e l’apertura del nuovo cavalcavia di collegamento alla tangenziale sud.