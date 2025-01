Lortica.it - L’Arezzo cede al Pineto: terza sconfitta al Comunale e tanti interrogativi

Ci sono due chiavi di lettura per ladel. La prima è quella cabalistica, che identifica ilcome la “bestia nera” degli amaranto, capace di ottenere lavittoria consecutiva in tre gare disputate al, sempre con il punteggio di 2-1 e sempre in rimonta. La seconda è quella tecnica, che mostra una squadra incapace di imporre il proprio gioco, imprecisa nei passaggi e raramente capace di cercare l’affondo risolutivo.Ilchiarisce subito le sue intenzioni: portare a casa almeno un punto. Sin dal primo minuto, gli abruzzesi rallentano il gioco e ritardano la ripresa dello stesso., dal canto suo, fatica a costruire azioni in grado di impensierire la retroguardia ospite. Il primo tiro nello specchio della porta difesa da Tonti arriva al 22’ per opera di Pattarello, il migliore degli amaranto, se non l’unico a mettere in campo una prestazione positiva.