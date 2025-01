Gamberorosso.it - L'Aglianico del Vulture che segna un punto di svolta nello stile di una storica cantina della Basilicata. Ecco qual è

Non sono molte le aziende lucane a poter vantare una storia lunga e costellata di successi come quella dei Paternoster. La cantina, simbolo del rinascimento vinicolo della, è oggi parte del gruppo Tommasi, che ha voluto portare avanti la linea perseguita da Anselmo Paternoster, fondatore dell'azienda nell'ormai lontano 1925. È molto più di una semplice partnership tra due grandi famiglie del vino italiano quella che ha portato il gruppo veneto a investire nel, ampliando la sua costellazione di aziende con uno dei marchi storici della.È l’incontro di due filosofie intimamente vocate all’eccellenza, che si sviluppa all’indella continuità grazie alla stretta collaborazione tra Giancarlo Tommasi, direttore enologico e rappresentante della famiglia veneta, e Fabio Mecca, enologo, quarta generazione della famiglia Paternoster, bis-nipote di Anselmo, cresciuto in mezzo alle vigne di proprietà.