La tripletta di McAtee aiuta lo spietato City a marciare verso il quarto turno

2025-01-11 21:45:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il Manchesterè entrato neldella FA Cup dopo aver vinto 8-0 contro il Salforddella League Two sabato.James, nato a Salford, ha realizzato unanel secondo tempo in una notte memorabile per il giovane mentre la squadra di Pep Guardiola ha evitato un grande ribaltamento all’Etihad.I gol di Jeremy Doku e Nico O’Reilly su entrambi i lati del gol all’esordio di Divin Mubama hanno messo ilin una posizione di comando nel primo tempo, mentre i rigori di Jack Grealish e dell’eccellente Doku dopo l’intervallo, così come i gol dihanno completato il rotta.Al gioco è stato dato un ulteriore livello di pepe dal fatto che i membri della “Classe del ’92” del Manchester United sono comproprietari del club dilivello.