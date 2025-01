Lanazione.it - La Torino del 1800 e don Bosco

Leggi su Lanazione.it

Nel 1815 nasce aGiovannipersonaggio straordinario per la sua morale, per la sua intelligenza, per la sua Santità. Negli anni bui del diciannovesimo secolo Donrecuperò ad una vita onesta migliaia di ragazzini delle periferie torinesi destinati diversamente a delinquere. Doncapì che nessun insegnamento poteva valere se prima non vestiva e sfamava questi poveri fanciulli. Ogni bambino aveva quindi un paio di scarpe, un cappotto di orbace e soprattutto due pasti caldi al giorno. La sua parrocchia era quindi un mix fra un college inglese ed una mensa dei poveri; al mattino questi bambini seguivano le lezioni, a tavola mangiavano cibi innovativi e risparmiosi che solo un genio comepoteva inventare; i suoi collaboratori facevano il giro delle pescherie e macellerie del posto facendosi regalare tutto ciò che la ricca borghesia del tempo buttava via.