Donnapop.it - La terribile esperienza di Francesca Cipriani: il fidanzato diceva di amarla, ma le ha rubato i soldi

, showgirl e ex concorrente del Grande Fratello e de La Pupa e il Secchione, è un volto noto per il suo spirito frizzante e la sua personalità solare. Tuttavia, dietro il sorriso che la caratterizza si nascondono anche esperienze dolorose che l’hanno segnata profondamente.Durante la sua partecipazione al podcast MondoCash,si è svelata senza filtri, raccontando una delle vicende più traumatiche della sua vita sentimentale. Un episodio che l’ha vista vittima di unatruffa, perpetrata proprio da un uomo chedi. Quasi in lacrime,ha condiviso il suo dolore e la sua delusione, mettendo in luce il lato oscuro delle sue relazioni passate.la tremenda truffa subita dall’exha ricordato con grande sofferenza la truffa che ha subito da parte di un ex, un uomo che all’inizio sembrava volerle bene e prometteva amore eterno.