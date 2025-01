Nonsolo.tv - La storia di BeOS: un sistema operativo innovativo e ingiustamente dimenticato

Leggi su Nonsolo.tv

è unper personal computer, sviluppato da Be Inc. Nato per alimentare il BeBox, un personal computer rilasciato nel 1995,fu concepito per il multitasking, il multithreading e per offrire un’interfaccia grafica avanzata. Nonostante le sue potenzialità e innovazioni,non riuscì mai a conquistare una quota di mercato significativa, terminando il suo sviluppo nel 2001 quando Palm Inc. ne acquisì le risorse., le origini e lo sviluppofu il frutto della visione di Jean-Louis Gassée, ex dirigente di Apple, che desiderava creare un “media OS” capace di gestire le nuove esigenze del digital media e dei processori multipli. Lo sviluppo iniziò nei primi anni ’90, inizialmente su hardware basato su AT&T Hobbit, per poi essere adattato ai processori PowerPC.