La Pistoiese cala il poker di vittorie | 2-0 in casa della Cittadella Vis Modena

San Damaso (), 12 gennaio 2025 – Laildiin Emilia, stendendo 2-0 la CittaVisnel secondo turno di ritorno del girone D del campionato di serie D. Quarto successo consecutivo degli arancioni, che restano quarti in classifica con 37 punti, in zona-playoff, alle spalle di Forlì 45, Ravenna 44 e Tau 42. Alcune assenze tra i toscani: su tutti, Bertolo e Larhrib. Villa punta su Foresta, che rileva Basanisi nell’undici titolare. Primo tempo giocato sotto ritmo, secondo con unadecisamente più determinata a cogliere i 3 punti. Comunque, è sempre stata la formazione orange a fare la partita, mentre la compagine modenese ha confermato l’attuale periodo negativo. Al 6’ bel traversone di Kharmoud dalla sinistra, ma Sparacello non arriva sul pallone.