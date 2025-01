Bergamonews.it - La gioia di fare musica: Simonetta Agazzi al pianoforte dall’età di cinque anni

La passione per ladi, musicista, pianista, compositrice e insegnante di, nasce prestissimo, da quando il papà, che suonava l’armonio, la faceva salire sulle sue ginocchia insieme al fratello per cantare insieme. All’età di, che già nutre un forte entusiasmo per la, inizia a frequentare delle lezioni di, per poi cominciare a studiarlo in modo continuativo un anno dopo.“Ho iniziato a prendere lezioni per ladi suonare che i miei genitori mi hanno trasmesso – racconta la musicista-, loro non avevano mai studiatoperché durante l’infanzia le condizioni economiche delle loro famiglie non glielo avevano permesso, ma in casa nostra laera sempre presente, il papà suonava l’armonio a orecchio e noi lo accompagnavamo cantando.