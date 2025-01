Bergamonews.it - La Farmol ottiene la certificazione per la parità di genere

“Dopo un’attenta analisi dei nostri processi e delle nostre attività, siamo ora entusiasti di annunciare di aver ottenuto laUNI/PdR 125:2022 per ladi”: così ladi Comun Nuovo che su LinkedIn ha comunicato di aver ottenuto ladelladi, un riconoscimento che premia l’impegno dell’azienda nel garantire un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità, attivo nel combattere ogni tipo di discriminazione e stereotipo e orientato alla crescita professionale di tutte le persone.L’azienda specializzata nella formulazione e riempimento di prodotti con tecnologia aerosol e di liquidi per multinazionali del largo consumo nei settori della cosmetica, della cura della persona e della casa lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, aveva messo in evidenza il suo percorso verso un ambiente di lavoro paritario e inclusivo.