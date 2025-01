Ilgiorno.it - La Città dello sport. Seregno fa sfilare il suo popolo in scarpe da tennis

Un lungo corteo fatto di migliaia di persone ha attraversato ieri pomeriggio il centro: un serpentone umano costituito dagli atleti delle societàive seregnesi, partito alle 16 dal parco XXV Aprile di piazza Roma, a sud dell’isola pedonale, ed entrato nel centralissimo corso del, per coinvolgere poi le due altre arterie della vita cittadina eshopping, via Umberto I e via Garibaldi. L’amministrazione comunale ha scelto di inaugurare con una cerimonia semplice ma molto partecipata il 2025 che si appresta a vivere comeeuropea. Un titolo che le è stato riconosciuto insieme ad altre grandidel vecchio continente e che farà da filo conduttore a tutto un insieme di attività, alcune di altissimo livello almeno nazionale, che animeranno la vita seregnese per tutti i dodici mesi dell’anno.