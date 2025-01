Ilrestodelcarlino.it - La Biagio Nazzaro si ferma con il Lunano

1 : Onyekwere, Bosoi, Carubini, Nobili, Mazzoli, Bracci, Pagliardini (48’ st Giovanetti), Seck Jr. (48’ st Seck), Germinale (35’ st Sottile), Baldelli (11’ st Zazzeroni), D’Angeli (32’ st Galletti). All. Manfredini.N. CHIARAVALLE: Bottaluscio, Medici, Fuoco (41’ st Valeri), Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Rragami (32’ st Gabrielloni), Cecchetti (1’ st Severini), Ottaviani, Serfilippi (18’ st Rocchetti), Parasecoli. All. Fenucci. Arbitro: El Houssine El Mouhsini di Pesaro Reti: 33’ pt Medici, 13’ st e 30’ st Zazzeroni. Termina ala serie positiva della. La squadra di Fenucci dopo quattro risultati utili finisce ko, subendo la rimonta dei padroni di casa dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Medici su calcio d’angolo beffa i locali che però nella ripresa conquistano i tre punti grazie alla doppietta di Zazzeroni centrando la seconda vittoria in casa dopo la prima colta contro la Vigor Castelfidardo a settembre.