Juve, sogni fermi al rosso. Motta e Vanoli espulsi, pari nel derby dei nervi

Neanche l’one dei due allenatori ha liberato Torino entus, facendo diventare più bello ilquando ancora mancava quasi tutto il secondo tempo. Il, ancora più che quello a, è forse una cartina al tornasole della situazione nervosa in casa bianconera, tra mercato che non decolla nonostante i mesi avuti per concentrarsi sul primo problema (il vuoto lasciato al centro della difesa dall’infortunio di Bremer), e i troppi assenti tra cui Vlahovic che hanno obbligato il tecnico della Signora ad inventarsi un assetto che ha mostrato tutti i suoi limiti. A quanto pare, sul mercato le parole di Cristiano Giuntoli nel prepartita ("Speriamo di avere novità positive in settimana") non hanno portato tranquillità al tecnico della, sempre che le abbia sentite. Ma di sicuro era più occupato a pensare ad una partita che sembrava essersi messa in discesa dopo la prodezza di Yildiz all’8’ (dribbling da biliardo e tiro da fuori, Milinkovic-Savic non esattamente rapidissimo nel tuffarsi), che poteva essere quasi chiusa dal raddoppio di Gonzalez, ma era in fuorigioco, e che poi si era rimessa dritta per il Toro, dopo un’occasione sprecata da Linetty, quando Vlasic prima dell’intervallo ha sparato il sinistro che ha fotografato un Di Gregorio più intento a sperare che andasse fuori, che non a provarci.