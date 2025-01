Tvplay.it - Juve, risveglio amaro per Motta: un Big si trasferisce a Madrid

Lantus deve dire addio ad un big che ha sceltocome destinazione finale: per l’allenatore bianconero doveva essere uno dei punti fermi della rosaancora una volta deve fare buon viso a cattivo gioco e accettare un esito non positivo sul mercato. Giuntoli è alla ricerca di colpi adeguati a rinforzare la squadra ma per ora il suo lavoro è più complicato del previsto. Un obiettivo importante sta per sfumare.per: un Big si(TvPlay – ANSA) Fare mercato a gennaio non è mai semplice, soprattutto se il budget a disposizione è piuttosto risicato. Lantus sa che per essere competitiva servono per forza almeno un difensore e un attaccante. Il solo Vlahovic davanti non può bastare e dietro con gli infortuni di Bremer e Cabal la rosa è oggettivamente corta.